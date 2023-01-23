『秋 冬 コーデ ファー アウター コート パーカー ブルゾン 毛 もこもこ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 23時 35分に出品され03月03日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※新品・未使用・送料無料！



※商品の包装はプチプチ等の簡易包装になります。



【商品について】



★ファーコート



♣︎サイズ:XS~L(単位:約cm/kg)

XS:着丈 68cm バスト 106cm 袖丈 50cm 体重40~45kg

S :着丈 69cm バスト 110cm 袖丈 51cm 体重45~55kg

M :着丈 70cm バスト 114cm 袖丈 52cm 体重55~60kg

L :着丈 71cm バスト 118cm 袖丈 53cm 体重60~68kg

※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます



♣︎カラー：画像をご参照ください

※ご購入後、ご註文ページに「ご希望のカラー・サイズ」をご記入くださいませ!ご要望があれば、詳しくコメントをお願いします。♪



【注意事項】

★ご購入前にサイズや商品説明をよくご覧下さい。

★沖縄は送料1500円を加算します！

★ご覧のモニターやブラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合い が、若干異なる場合が御座います。

★商品は縫製上の細かいほつれ、汚れ、接着剤が残り、素材特有の味いや接着剤等の味いが残っている場合がございます。ご了承ください。

★原則返品交換は対応しておりません！ご了承の上ご購入よろしくお願いします。

★その他、何か問題があった場合には、評価前にご連絡を頂きますようお願い致します。

よろしくお願いします! 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

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