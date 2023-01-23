『訳あり TEN to TEN CF Tripod Table Rectangle【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 51分に出品され03月18日 06時 51分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TEN to TEN Carbon table カーボンテーブル

新品 訳あり 三脚用アタッチメント付



新品になりますが、テーブル裏の中央部に2〜3cmの縦長のヘコミがあります。写真5枚目を参照下さい。



【商品説明】

TEN to TENオリジナルのCarbon tableです。

ベーシックなスクエアタイプで、For ALDEBARAN EdgeSTAND Accessories =のアタッチメントと取り付けて



CF Tripod Table carbon Tripodの三脚をつけると

小型のテーブルとしてご利用頂けます！



カーボン素材は

軽量で耐熱に優れています。

鉄やアルミと違い錆びにくく腐食もしにくいです！

持ち運びも簡単にでき



ALDEBARANのエッジスタンドや

ZEROPOD38もつけることができます。



Brand:PiCharPak WorkSHop

material:カーボン

size:39㎝×26㎝

weight:340g



TENtoTEN 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テーブル・チェア・ハンモック タグ 訳あり

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