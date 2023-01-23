『L.L.Bean A-2 レザージャケット 42 USA製【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 20時 29分に出品され03月23日 20時 29分に終了予定です。即決価格は15,796円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 A-2 Leather Flight Jacket】をベースにエルエルビーンがモダンに作り上げたA-2 TypeのLeather Jacketです。



A-2の特徴でもある襟のドットボタンやフラップポケットなどは忠実に再現しつつもサイドから手を入られらるサイドポケットをつけるなどL.L.Beanらしいディテールもしっかりとデザインされています。

着丈も長く、オリジナルよりおしゃれに着やすくなっております。



レザーは一部のA-2にも使用されていた独特なシボ感が特徴のゴートスキン（山羊革）が使われています。

程よくハリがありながらもしっかりと着込まれ柔らかくなった上質なレザーが使われた抜群に雰囲気の良い1枚です。



Size:42

着丈58cm

身幅63cm



エルエルビーン アメカジ アメトラ vintage ヴィンテージ スポーツMIX デカロゴ ビッグシルエット ビッグロゴ 古着MIX プレッピー レトロ 80s90s00s llbean



#BUCKTOWN【フォロー割有り】の出品物一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L.L.Bean

A-2

レザージャケット

42

USA製