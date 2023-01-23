『美品 BURBERRY BLACK LABEL ノバチェック ビジネスバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 09時 28分に出品され03月03日 09時 28分に終了予定です。即決価格は10,990円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Thank you for visiting our stores!

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■ブランド

BURBERRY BLACK LABEL (バーバリー ブラックレーベル)



■アイテム

ビジネスバッグ



■商品説明

ブランド BURBERRY BLACK LABEL ノバチェック ビジネスバッグ ナイロン レザー ロゴ ビジネス フォーマル エレガント A4収納可能 通勤 通学



■カラー

ブラック



■素材

ナイロン×レザー



■サイズ

縦：約30cm

横：約40cm

マチ：約7cm

ハンドル：約34cm



■仕様

外側：開閉ダブルファスナー式×1

内側：ファスナーポケット2、オープンポケット2、小ポケット×1、ペンホルダー×3



■状態

Aランク



SS︰新品～新品同様、新古品(特別な記載が無い商品については店頭展示品)

S︰未着用・もしくは数回のみ着用の新品同様の商品

A︰着用感のさほど感じられない状態の良好な商品

AB︰ご使用や保管により多少の使用感はあるが、全体的に綺麗な状態。

B︰若干の使用感があり、若干のダメージがあるが、まだまだ使える状態。

BC︰傷汚れが強いが、使用可能な状態。

C︰目立つ着用感、ダメージ、汚れ等がある商品



■送料

無料



■配送について

ご入金確認後、1〜2日で発送致します。



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■入手経路

当ショップの商品は古物商許可証、仕入れ、買取にて入手した商品です。全てプロ鑑定士により二重鑑定しておりますので、確実な正規品です。



⚠︎サイズは平置きにて採寸しております。若干の個体差が生じる場合がございますので、予めご了承ください。

新品 未使用品以外、多くがUSED品となりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さいます様お願い致します。

また全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので、気になる箇所が御座いましたら購入前に質問お願い致します。



商品管理番号：401027-968 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

BURBERRY

BLACK

LABEL

ノバチェック

ビジネスバッグ