『グッチ トートバッグ GUCCI デニム 348715 バッグ デニムトート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 20時 49分に出品され03月26日 20時 49分に終了予定です。即決価格は19,734円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|グッチ
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¥ 24000
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落札価格19734円
357 入札履歴
終了
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