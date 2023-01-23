『グッチ トートバッグ GUCCI デニム 348715 バッグ デニムトート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 20時 49分に出品され03月26日 20時 49分に終了予定です。即決価格は19,734円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️即購入⭐️まとめ買い⭐️大歓迎です⭐️



✨️正規品のみお取り扱いしておりますのでご安心下さい✨️



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#サリーとマキーの商品ページ



【ブランド名】 GUCCI



【型番】 348715



【付属品】 なし



【サイズ】縦22.0cm横38.0cmマチ16.0cm

バッグ上辺から取手先端17.0cm

※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。



【仕様】マグネット開閉

【中側】ファスナーポケット×1ポケット×2



【仕入先】大手古物オークション



【商品説明】状態は写真にてご確認下さい。

中古品ですがまだまだご使用いただけます。



【商品ランク】Bランク



#サリーとマキーの商品ページ



⭐️商品状態の目安⭐️



【N】新品もしくは中古未使用品

【S】数回使用された程度、又は磨き仕上げ等で新品に近い商品

【A】キズや汚れが少なく、状態の良い商品

【AB】多少の使用感、小さなキズ・汚れ等有

【B】一般的な使用感、キズや汚れ等有

【BC】使用感が強い、キズや汚れ等有

【C】目立つキズや汚れ、部分破損等有

【D】ジャンク扱いの商品



【その他情報】



✨️こちらの商品は簡易的にですがクリーニング済みですのでご購入者様はお受け取り次第すぐにお使いいただけます。

✨️プチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をして発送させていただきます。



⭐️ご注意点⭐️



➡️検品をして発送しておりますが、万が一商品に不備があった場合は、必ず受け取り評価前に取引画面にてご連絡をお願いいたします。受け取り評価後は対応出来かねますのでご了承下さい。

➡️気になる点は事前にコメントでご確認ください。

商品番号6888029452

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ トートバッグ GUCCI デニム 348715 バッグ デニムトート