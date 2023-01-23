『CFT. ケープ付き 3way ロングコート トレンチコート ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 02時 37分に出品され04月12日 02時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CFT.の大人気ロングコートです。

しっかりした生地感で高見えします。

カラーはネイビーです。暖かく秋冬着用可能です。ケープは取り外し可能で普段のお洋服に合わせても可愛いです。スタンドカラーにもでき、3wayなので着こなしのバリエーションが豊富です。

あまりきていないため美品です。





［コート]

着丈：123cm

身幅：65cm

そで丈：67m

肩幅：50cm

ウエスト：130cm





[ケープ]

着丈：40cm

身幅：82cm

ゆき丈：41cm

首周り：56cm





季節感···春、秋

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CFT.

ケープ付き 3way

ロングコート トレンチコート ネイビー