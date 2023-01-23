『グッチ 90667 3444 ショルダーバッグ ハンドバッグ ブラック 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 03時 36分に出品され03月21日 03時 36分に終了予定です。即決価格は18,170円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️ブランド名：GUCCI (グッチ)

⭐️商品名：90667 3444 ショルダーバッグ

⭐️サイズ：横幅29cm×高さ14cm×マチ1.5cm、持ち手48cm(長さ調整不可)

⭐️仕様：フラップ式 ファスナー内ポケット×1

⭐️色：ブラック 黒

⭐️付属品：タグ

⭐️ランク：B

⭐️状態

本体：スレ・剥がれ

持ち手：クセ・剥がれ

⭐️シリアル：90667 3444



⭐️購入先

プレゼントでいただきました。不要になりましたので出品します。

正規品です。 万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。



⭐️ランク説明

N/新品未使用

S/未使用・未使用に近い

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品



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管理番号：02120201/SC0015

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古物商 滋賀県公安委員会許可 第60101R050035号

カラー...ブラック

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ



90667

3444

ショルダーバッグ

ハンドバッグ ブラック 黒