『adidas アディダス スポーツバッグ 激レア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 44分に出品され04月05日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アディダスのスポーツバッグです。

ショルダータイプで、1972年ミュンヘンオリンピックのバッグです。

ビンテージ品です。



一応新品未使用品ですが、52年経っていますので一部にシミがあり、一部がサビています。







縦 26cm

横 39cm

幅 14cm

全体の高さ 46.5cm





#アディダスバッグ #adidas #adidasbag #アディダス #激レア #ビンテージ #オリンピックモデル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ adidas

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