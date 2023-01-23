『【美品/保存袋】ATAO ELVY シボ革 2WAY ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 13分に出品され03月11日 23時 13分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●説明



アタオ エルヴィ ブラウンショルダーバッグ ハンドバッグ 2way シボレザー レディース 斜めがけ





付属品→保存袋







●状態AB



S 新品または新品同等のもの

A 多少の使用感あるが状態良いUSD

B 使用感あるが目立つダメージや大きな汚れがないもの

C 使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある

D 使用感とダメージがはっきりみられる



＊分かりにくい箇所がございましたらコメントにてご確認くださいませ







We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products, So please feel confident in making your purchase.





●カラー

ブラウン系







●サイズ



横幅約47cm

縦幅約24cm

マチ約10cm

持ち手約cm



素人採寸のため参考程度にお願い致します。











●全品クリーニング済み

専門の業者の方が使用しているクリーナー、クリームでできる範囲の汚れ落とし長く使っていただける様にレザー部にケアをしてお送りします









●付属品に記載の物が付属品されます。

その他撮影用の備品になりますので付属品しません。











●状態コンディションについては個人の主観になります。個人で見方は変わってきますので参考程度にお願い致します。







●購入先

ECストア商品

大手ブランド正規取扱店

鑑定済商品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品/保存袋】ATAO

ELVY

シボ革

2WAY

ショルダーバッグ