『COACH ショルダーバッグ レザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 34分に出品され03月11日 11時 34分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

COACHは高品質なレザー製品で知られるブランドです。耐久性に優れ、長く愛用できるアイテムです。



【デザイン】

シンプルでエレガントなデザインが特徴のショルダーバッグです。ダークパープルの色合いが大人の女性にぴったりです。



【使い勝手】

日常使いや特別な場面でも活躍します。



- ブランド: COACH

- 色: ダークパープル

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- ロゴ: COACH

中古品 ご理解ある方のみご購入お願いします

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

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