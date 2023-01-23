『sahara シュラフ zen15 フィールドサハラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 33分に出品され03月15日 16時 33分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FieldSAHARA



カラー 赤 白 廃盤 zen15



240t



1500g



ハイエンドモデル ハイスペック



ワイドモデル



限界使用可能温度 -15℃ （ZEN15

ダウン



2年前に購入

その際に自宅で一度使用

そこから収納してありました



少しケースの色移りございますが破れもなく美品です



キャンプ

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布団

折りたたみ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サハラ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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zen15

フィールドサハラ