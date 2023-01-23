『最終価格 Yardsale Plaid Pullover Sサイズ アノラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 48分に出品され03月24日 17時 48分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 発売当初オンラインで購入しましたが、着用機会があまりないので出品致します。



大きめの作りなので当方175センチでもほぼジャストでした。

裾部分にドローコードが付いていてシルエット調整できます。



サイズS

着丈72

身幅64

肩幅55

袖丈57



定価28,600円

ゴールデンサイズのSのみ即完売



yardsale supreme stussy palace dime polar passport rassvet buttergoods passport always 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

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