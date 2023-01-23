『【極美品】RAF SIMONS モヘア ニット 毛足長 シャギー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 27分に出品され03月12日 12時 27分に終了予定です。即決価格は16,550円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラフシモンズのモヘアニットです。



混率が70%モヘア、30%ポリアミドの

驚きの混率でモヘアのふわふわ感、シャギー感が

贅沢に感じられます。



写真だと少し伝わりずらいですが、

毛足もさすがモヘア70%なだけあってかなり長く、

雰囲気抜群です。



2回ほどしか着用していない極美品です。

ダメージや汚れはありません。



実寸 (表記サイズ S)

着丈 62cm

身幅 52cm

肩幅 42cm



素人の採寸ですので参考程度にお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ラフシモンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】RAF

SIMONS

モヘア

ニット

毛足長

シャギー