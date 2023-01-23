『Y077 未開封 スーパーロボット大戦 ビッグサイズソフビフィギュア 2体セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 47分に出品され04月05日 23時 47分に終了予定です。即決価格は12,142円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>その他
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|バンプレスト
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落札価格12142円
450 入札履歴
終了
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