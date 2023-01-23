『Y077 未開封 スーパーロボット大戦 ビッグサイズソフビフィギュア 2体セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 47分に出品され04月05日 23時 47分に終了予定です。即決価格は12,142円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★

■メーカー/ブランド■

BANPRESTO

バンプレスト



■商品/型番/モデル■

スーパーロボット大戦

ビッグサイズソフビフィギュア

当時物

廃盤

希少



■付属品■

本体

※2体セット

※単品販売不可

写真の掲載物が全てです。



■製品情報■



サイズ：約32cm



ご覧頂きありがとう御座います。

事前にプロフの確認をお願い致します。



未開封、未使用商品となります。

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本体は製造段階でのスレ傷や、保管中の劣化、スレがある場合がございます。

状態は写真にてご確認下さい。



譲り受けた物の為、実際の保管状況や使用頻度は分かりかねます。



シビアな状態等、完璧を求められる方はご入札をご遠慮下さい。

状態、付属品等、現物優先となります。



未開封品となる為、購入後の返品、クレームはお受け出来かねますので必ずご留意の上、ご入札下さい。



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発送方法

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040292010000 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンプレスト