『【価格高騰中!!】パタゴニア ✈︎スナップT ゆるだぼ フリース VINTAGE【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 00時 20分に出品され04月17日 00時 20分に終了予定です。即決価格は10,540円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅商品名

【入手困難!!】パタゴニア ✈︎スナップT ゆるだぼ フリース 重ね着 VINTAGE 90’s プルオーバー 一点物 希少 ボア レトロX シンチラ なえなの





✅サイズ

M〜L相当（表記 M）

素人採寸です 身幅57 着丈68 袖丈59 肩幅51



サイズの相当はあくまでも主観でございます。

トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。





✅状態

使用感はありますが、古着らしく味のある最高な雰囲気の一品ですのでまだまだ着用が楽しめます^_^





✅カラー

緑 / グリーン





✅素材

100%ポリエステル









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PTG2143 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【価格高騰中!!】パタゴニア

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フリース

VINTAGE