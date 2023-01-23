『Jay Park Everything You Wanted CD ブックレット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 09分に出品され03月10日 22時 09分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現在入手出来ませんのでかなり希少品となります。

確認のために開封しましたが未使用です。

限定盤 ブックレット付き

中にポスター入ってます。CDも未使用で取り出してもいません。



長期自宅保管、また海外製品につき購入時からの細かな傷、汚れなどある場合があります。ご了承の上購入お願いします。



出品物はすべて素人の自宅保管品となりますので、

理解のない方は購入を控えてください。



気になる点は購入前に必ず確認していただき、購入された時点ですべて確認・了承済みと判断させていただきます。





値下げ、取り置き不可。

値下げについてコメントされても回答せずに削除します。

まとめ買いの方のみ多少の値下げ可能。



購入前にプロフィール確認お願いします。



Jay Park

pH-1

Golden

WOOGIE

Woodie Gochild

Gioovy Room

BIG Naughty

TRADE L

HAON

SMMT

Sik-K

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A6OVE

アルバム 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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K-POP・アジア タグ Jay

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