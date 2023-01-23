『リンナイ 都市ガス式衣類乾燥機 ホワイト 幹太くん 5kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 30分に出品され04月15日 19時 30分に終了予定です。即決価格は25,520円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

リンナイ製のガス衣類乾燥機です。

令和1年購入 ユーズド品





【付属品】

ガスコード ダクト



- ブランド: リンナイ

- 色: ホワイト

- タイプ: 都市ガス式乾燥機





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>衣類乾燥機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リンナイ