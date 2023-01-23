『Louis Vuitton 腕時計 ラバーベルト タンブール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 02時 30分に出品され03月05日 02時 30分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン レディース腕時計

タンブールの腕時計に使用していたベルトです。



使用感はありますが、まだまだ素敵につかっていただけると思い出品します。





※素人検品のため見落としがあるかもしれませんがご了承ください。



※あくまでも中古品、自宅保管のためご理解いただけるかたのみのご購入でお願いします。



※発送はリサイクル資材を使用します。簡易包装です。梱包の際ギュッと圧縮することがあります。ご了承ください。



※ご質問ありましたら購入前にコメントしてください！



- ブランド: Louis Vuitton

- 型番: LVロゴ入り

- 付属品: 箱付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ Louis

Vuitton

腕時計 ラバーベルト タンブール