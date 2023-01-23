『美品✨イエナ ヘリンボーン グランパ ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 14時 35分に出品され03月24日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【24時間内発送✨】【美品✨】





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◇アイテム

IENA イエナ

ヘリンボーン グランパ ジャケット

ダブル ツイード クラシック高級生地

ボクシーライン endo みー 愛用

定価36300円



◇サイズ表記38(Mサイズ相当)

肩幅 約43cm

身幅 約49cm

着丈 約71cm

袖丈 約55cm

平置きにて計測しました。素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。

参考にしてサイズをご確認くださいませ。



◇カラー

ベージュ

ブラウン系



◇状態

検品しましたが特に特記すべき状態は無く

綺麗なジャケットです。

まだまだ気持ち良くご愛用頂けます。

ただし自宅保管品になりますので、中古品とのご理解の上での購入をお願い致します。





◇発送

梱包は丁寧に畳んで出来るだけコンパクトにして発送させていただきます。

その際の折ジワはご了承ください。



＊神経質な方はご遠慮ください。



＊ご購入前にプロフィールお読みください。



＊購入元

大手リユースショップ(鑑定済み)

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。



管理番号:121109130412 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨イエナ

ヘリンボーン

グランパ

ジャケット