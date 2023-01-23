『特注 定価58万円 ベルルッティ トゥジュール ブルースクリットトートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 05分に出品され03月21日 12時 05分に終了予定です。即決価格は202,224円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ベルルッティ
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落札価格202224円
517 入札履歴
終了
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