『特注 定価58万円 ベルルッティ トゥジュール ブルースクリットトートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 05分に出品され03月21日 12時 05分に終了予定です。即決価格は202,224円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベルルッティのアンジュールと並ぶ定番バッグ、トゥジュール スクリットレザートートバッグの新品同様品になります。



日本国内では最も販売数の多いバッグ、トゥジュールは "いつまでも"という意味を持つメゾンの想いが込められた普遍的で使い勝手の良いトートバッグです。



現在ではガリバーやミニ、XSと様々なサイズ展開のあるトゥジュールですが、そのベースとなるこちらのサイズはiPadやノートパソコン、A4ファイルがすんなり収まるサイズ感でビジネスから買い物、ご旅行にも重宝するかと思います。



ハンドルがしっかりとしており、長さも広く取られているので肩掛けも可能です。



新型なのでキーホルダーやバッグチャームを付けるキーリング付きです。



画像のキーホルダーは別に出品中ですが希望があればお安くお譲り可能ですのでご相談下さい。



お色は現在では手に入らない人気のライトアルミニオ(グレー)にカリグラフィー部分を2021年〜2024年夏まで限定で展開されていたターコイズブルーでオーダーした特別仕様です。



アップチャージ料金を追加して購入後3週間後に納品となる為、店頭では一切購入が不可能で、ゴールデンパティーヌやシルバーパティーヌよりも流通量も少なく、現在ではスペシャルオーダーでも一切購入が不可能となった貴重なカラーなので他人と被る事もまずないかと思います。



定価545,600円＋アップチャージ3万円ほど



2023年冬にベルルッティ新宿高島屋にて購入した確実正規品で、日本全国のベルルッティにて磨きや補色を含む無償有償のメンテナンスが可能です。



昨年より裏地は白のコットンリネン素材になり、汚れや使用感が目立つようになりましたが、こちらは変更前の

防水加工を施した黒のアルカンターラ素材のモデルです。



生地としての堅牢性も高く、汚れも付きづらく、黒なので神経質にならず使えるかと思います。



また現在は廃止となった内側に同色パティーヌレザーのポケットが付く最後のモデルになります。



サイズおよそ高さ31 上部幅46 厚さ13 cm



状態は短時間2回のみ使用の新品同様品です。



もちろん底部分や四隅の目立った傷みもなく、内側ポケットや裏地も綺麗かと思います。



他にもベルルッティやイタリアやフランスの著名ブランドなど様々なお品物を出品しておりますので是非一度ご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ベルルッティ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 特注

定価58万円

ベルルッティ

トゥジュール

ブルースクリットトートバッグ