『wk1068 ノースフェイス ダウン ジャケット アウター【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 18時 06分に出品され03月21日 18時 06分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。



ひとつひとつ手にとって確かめた海外正規品/

寒さ無縁のハイスペックモデル/



高機能なアウトドアブランドながらファッション性も兼ね備えているため、近年人気のノースフェイスダウン。

カラーはイエローです。



800フィルパワーの高品質かつ保温性に優れたグースダウンを使用。

防寒性は抜群です。



「サミットシリーズ」という過酷なアウトドアにも耐えうる機能性と、快適な着心地を実現するノースフェイスの最高峰ラインで作られた商品です。



ハイベント素材を使っており、防水性、透湿性に優れています。



洗練されたノースフェイスらしいデザインで、タウンユースからアウトドアまで幅広いシーンで活躍できます。



数年前に海外で購入した確実に正規品です。

ハウスクリーニング済みですので、すぐに着用いただけます。



肩幅38身幅47着丈68袖丈58



画像箇所に汚れがあります。前身ごろのポケットの縁に傷みがあります。



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#zacdown

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#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#ザノースフェイス

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#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ wk1068

ノースフェイス

ダウン

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