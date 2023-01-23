『USヴィンテージ【ロング丈ナイロンブルゾン】BIGメタリックボディ☆パープル☆【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 12時 42分に出品され03月25日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉ブランド◉

ヴィンテージ



◉品名◉

ヴィンテージ

ナイロンジャケット

ブルゾン



◉特徴◉

ロング丈

メタリックボディ



◉状態◉

大きく目立つ汚れやダメージはない良品です。

◇若干使用感あり※写真要確認



◉素材◉

本体部分

ナイロン 51%

ポリエステル 49%



◉サイズ◉

【表記サイズ】

L



【平置き採寸（cm）】

肩幅···--cm

身幅···64cm

袖丈···48cm

着丈···88cm



※ラグラン袖のため、肩幅測定なし

（若干の誤差はご容赦願います。）



◉レア度◉

★★★



◉カラー◉

パープル



管理番号 JK040



#ジャケット

#ナイロンブルゾン

#ヴィンテージ

#キャプテン森のジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USヴィンテージ【ロング丈ナイロンブルゾン】BIGメタリックボディ☆パープル☆