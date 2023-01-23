『183❤️ ニトリ 洗濯機 6kg 21年製 ブラック 一人暮らし 中古 設置無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 05分に出品され03月12日 06時 05分に終了予定です。即決価格は14,628円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号 2.5



なーママ✨設置無料✨リサイクル屋です☺︎

閲覧して頂きありがとうございます♪



【ご購入前に必ずご確認ください】

コメントなしの即購入はご遠慮ください☺︎

※保管期限2週間以内となります



✨配送対応エリア✨

【東京・神奈川・埼玉・千葉・静岡・山梨】→一部地域要対応のためコメント欄で必ずお問合せ下さい。



✨商品情報✨



洗濯機

▫年式 2021年製

▫メーカー ニトリ

▫型番 NTR60 BK

▫容量 洗濯6kg

▫寸法(ミリ) 幅515mm 奥行525mm 高920mm



【商品内容】

画像が全てとなります。





✨ご挨拶✨

◽︎家電台数5000台突破



設置まで対応し、すぐに使用できる状態で提供致します。



当ショップの家電は、大手不動産会社と提携していて、家具家電付きの賃貸マンションの契約時に設置する予定でした家電や引き上げてきた家電となります。





✨お掃除はプロに委託✨



あくまで、綺麗な商品ですが、洗浄・除菌、ダブルの効果で清潔に提供いたします！



専用の薬剤を使用し洗浄。イヤなニオイ・黒い汚れのもととなるカビや細菌まで除去します。



洗濯機は、念入りに何度も水清掃、脱水を繰り返し、「防カビ」「消臭」「抗菌」「防汚」を徹底清掃しております。





購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛け✨





✨お薦め内容✨



他の出品者には絶対負けない無料オプション



【翌日配送可能】

【配送日までの保管無料】

【設置無料】

【1週間間保証制度】

【リサイクル家電回収】



設置の場所の寸法、サイズは予めご確認宜しくお願いいたします。





✨購入希望前のコメント入力例✨



【コメント例1】

購入希望

鶴見区

リサイクル家電なし



【コメント例2】

購入希望

千葉県千葉市

リサイクル家電あり



あくまで綺麗な商品でも中古品なので、神経質な方は購入はお控えくださいませ。



配送当日には最後にもう一度抗菌・消臭のコーティングをさらにして配送致します。



全力で新生活をサポート致しますので購入希望コメントお待ちしてます♪ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニトリ