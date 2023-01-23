『★美品/オーシバルフルジップパーカーヘザーグレーサイズ1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 10時 26分に出品され04月15日 10時 26分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます



数年前にbishopで購入しました。

柔らかい素材で着心地が良いです。

フルジッパーのデザインは、着脱が簡単で温度調節にも便利です♪



カラーも何にでも合わせやすいグレーで一枚あるとかなり使い勝手が良いお品です。ゴールドのダブルジップも素敵です。



サイズ 1 身幅48cm

着丈58cm



大切に着ていたので状態はかなり良いと思います。使用回数は3-5回程です



らくらくメルカリ便で小さく折り畳んでの発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ★美品/オーシバルフルジップパーカーヘザーグレーサイズ1