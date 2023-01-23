『中古美品 XbotGo AI CAMERAMAN スポーツトラッキングジンバル【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 05時 48分に出品され05月06日 05時 48分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3回使用使用しただけの美品です。

写真3枚目、箱が少しだけ破れています。

附属品は全てあります。

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