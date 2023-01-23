『Surface Pro6 i5 8 SSD 128 修理できる方 交渉可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 41分に出品され03月21日 07時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Microsoft Surface Pro 6

（i5 8GB SSD 128GB）



ご覧いただきありがとうございます。



⭐️基本情報⭐️

- **画面サイズ**: 12.3インチ

- **CPU**: Core i5 (8th Gen)

- **メモリ**: 8GB

- **SSD**: 128GB

- **バッテリー残量**: 約100%良好◎（充電できなくなる直前まで）

- **OS**: Windows 11

- **MicroSDカードスロット搭載**で簡単に容量増設できます



インストール済みソフトウェア

- Office 2021

- LINE

- Zoom

- Adobe PDF

- Google Chrome



付属品

- タイプカバー



その他

- 修理できる方交渉可能



コメント

・ジャンク品です。

スイッチを押しても画面等電源が入りません。

充電ができなくなっているようです。

充電ができなくなるまで起動していました。

・外見は背面に縦線キズ数箇所ありますが、比較的綺麗なお品物だと思います。





シリーズ···Surface



ネットワーク···Wi-Fi



その他···ジャンク



充電回数の少ない中古品を購入しましたが、先日充電ができなくなり、使用できなくなりました。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>その他ノートPC本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: マイクロソフト