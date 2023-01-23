『Surface Pro6 i5 8 SSD 128 修理できる方 交渉可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 41分に出品され03月21日 07時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>その他ノートPC本体
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|ブランド:
|マイクロソフト
第13世代 Intel CPU 20GB ノートPC
¥ 19272
【美品】高性能13インチノートPC｜日本語キーボード付き
¥ 9620
NEC・ＬaＶiｅ (ノートパソコン)ケース付き。
¥ 8580
NEC VK24MD-T Core i5-6300U 2.4 SSD256GB
¥ 7020
パソコン FMV LIFEBOOK AH42/M FMVA42MW2
¥ 10465
CHUWI MiniBook Celeron J4125 【付属品あり】
¥ 15640
【30日保障有り+簡易整備品】 富士通 OASYS LX-S5000 ワープロ
¥ 15810
富士通FMVーBIBLONF/E50
¥ 12025
VAIO Z 2015年モデル VJZ13A1 2015年モデル
¥ 22000
Dell Inspiron Corei7-8550 8GB 512GB SSD
¥ 27500
LAVIE Note Standard NS350 ノートパソコン おまけつき
¥ 11700
爆速‼️ VAIO Core i7 SSD256GB Office2021
¥ 12480
富士通 FMVU14006 i5-8350U/8GB/SSD512GB
¥ 9360
【Lenovo】Yoga 770（32GB／2.8k有機EL／2in1／ペン付）
¥ 59708
スピード発送 即使用可ノートPC FUJITSU (D8250)
¥ 7020
Legion 570i 15.6型 Corei5-12500H, RTX3060
¥ 47500
Lets CF-SZ6Z16VS Corei7 16G 512G Win11
¥ 12740
Microsoft Surface Laptop 4 シルバー
¥ 26000
落札価格8580円
258 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！