『stylevoice スタイルヴォイス ネイビーダブルジャケット Matoy【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 02分に出品され03月15日 14時 02分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stylevoiceと現在Matoyというブランドを立ち上げておられるmisatoさんとのコラボ商品になります^_^

ジャケットが好きで似たようなデザインのものが増えてしまい出品いたしました。



- 色: ネイビー

- デザイン: ダブルブレスト

- ボタン: ゴールド

- サイズ: Sサイズ(着丈68肩幅38バスト96ウエスト92)



新品未使用になります。素人検品、自宅保管にご理解いただける方のご購入お待ちしております^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ stylevoice

スタイルヴォイス ネイビーダブルジャケット Matoy