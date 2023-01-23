『早い者勝ち！Nike Air Force 1 ブラウン スニーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 15時 21分に出品され04月29日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このNike Air Force 1は、スエード素材を使用したブラウンのデザインが特徴です。シンプルながらもスタイリッシュで、カジュアルなコーディネートにぴったりです。



【快適性】

クッション性に優れたソールが足をしっかり支え、長時間の着用でも快適です。日常使いから軽いスポーツシーンまで幅広く活躍します。



【耐久性】

高品質な素材を使用しており、耐久性も抜群です。長く愛用できる一足です。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Force 1

- 色: ブラウン

- 素材: スエード

- ロゴ: Nike Air

- ソールの色: ブラウン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 早い者勝ち！Nike

Air

Force

1

ブラウン

スニーカー