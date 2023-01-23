『新品28.5cm Nike Juniper Trail 2 GTX ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 45分に出品され03月26日 18時 45分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Velvet "Brown/Anthracite/Black"

ナイキ ジュニパー トレイル2 ゴアテックス ベルベット "ブラウン/アンスラサイト/ブラック"



Nikeオンラインにて購入。



状態:新品未使用

サイズ：28.5CM US10.5

付属品:箱、紙タグ等

品番：FB2067-200



段ボールに入れて発送します。

新品ですが、一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご注意ください。



メインカラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品28.5cm

Nike

Juniper

Trail

2

GTX

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