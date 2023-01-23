『新品28.5cm Nike Juniper Trail 2 GTX ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 45分に出品され03月26日 18時 45分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28.5cm
|ブランド:
|ナイキ
受注生産限定✨️新品未使用 ALD × New Balance 860v2
¥ 20500
ドルガバ MIXED-MATERIAL NS1 SLIP ON スニーカー
¥ 18500
アルフレッドバニスター ベルトデザイン レースアップブーツ ワークブーツ 39
¥ 7254
Jordan 1 Retro High Black Toe Reimagined
¥ 20400
SALOMON ACS PRO 25cm
¥ 11375
付属品あり Nike Air Jordan 1 High OG Pollen
¥ 10205
adidas YEEZY BOOST 700 B75571 26cm
¥ 11700
【極美品】 アトモス × ナイキ エアマックス1 プレミアム エレファント
¥ 34475
new balance × tokyodesignstudio TDS574
¥ 10400
新品ナイキ エアフォース1 07 ホワイト/ライトスモークグレー 24.5
¥ 12337
ナイキ AIR FOOTSCAPE MAGISTA FLYKNIT 赤黒
¥ 10595
CONVERSE TIMELINE STAR&BARS VTG LEATHER
¥ 13333
Nike DunkHigh Championship White and Red
¥ 5399999
There Skateboards × Nike SB Dunk Low
¥ 12500
BIRKENSTOCK × BEAMS / 別注 Zurich
¥ 12350
超美品 VALENTINO GARAVANI レザー オープンスニーカー 41
¥ 19179
26cm9cm身長UPメンズシークレットブーツシューズ厚底靴レザーローカット黒V
¥ 7643
美品 WACKOMARIA CONVERSE レオパード 27cm ワコマリア
¥ 9295
落札価格9945円
210 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！