『ZARA × HARRY LAMBERT セミハードクロスボディバッグ 新品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 04時 48分に出品され03月26日 04時 48分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARA × HARRY LAMBERT セミハードミニクロスボディバッグになります。



新品未使用ですがタグは切ってしまいました。



素材 本革



カラー ブラウン

サイズ 高さ17.5㎝

長さ25.5㎝

幅 4㎝



神経質な方は購入をお控え下さい。





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MAISON SPECIAL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ZARA

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LAMBERT

セミハードクロスボディバッグ

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