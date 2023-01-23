『累積5390H PanasonicレッツノートSV9 8GB/SSD256/i5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 30分に出品され03月07日 08時 30分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆Panasonic製の中古レッツノートSV9です。

第10世代のIntel Core i5プロセッサ一と8GBのメモリを搭載しており、ビジネス用途や日常の作業に最適です。



Panasonic Lets Note CF-SV9 ◇Core i5 ◇メモリ8GB ◇SSD256GB ◇12.1インチ ◇累積使用時間5390H ◇Office2021付き



◆ 仕様

【メーカー】Panasonic Lets note SV9

【型番】CF-SV9RDLVS

【CPU】Intel Core i5-10310U

【メモリ】8GB

【ストレージ】SSD256G （リカバリー領域有り）

【ドライブ】非搭載

【グラフィック】Intel UHD Graphics

【ディスプレイ】12.1インチWUXGA(1920*1200)

【カメラ】WEBカメラ

【インターフェイス】USB3.1(Thunderbolt3)*1、USB3.0(A)*3、VGA *1、LAN *1 、HDMI*1、SD

【ネットワーク】無線LAN(a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth5.0

【付属品】純正品ACアダプタ附属





◆ OS・ソフト

Windows11 Pro 64bit 最新OS

Microsoft Office Professional Plus2021認証済み





◆ 状態・備考

天板：細かい傷があります。

パームレスト：シール跡あります。

画面：明るく、発色も鮮やかで非常に綺麗です。

キーボード：印字薄わずかにあります。

バッテリー情報：良い。

累積使用時間：5390H

※詳細は画像にてご覧ください。



キーボード=動作良好♪

タッチパット＝動作良好♪



・あくまでも中古商品ですので、何卒ご理解の程、その他、画像参照の上、入札お願い致します。完璧なもの細かい傷等気になられる方はご遠慮ください。





◆ 発送詳細 ◼︎送料 無料

発送は 千葉県から宅配便にてお送りします。



※ 土日曜でも発送出来ます。



シリーズ名···レッツノート



OS···Windows11 Pro



CPU···Intel Core i5



メモリ···8GB



ストレージ種別···SSD



ストレージ容量···161GB〜256GB



その他特徴···Officeあり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック