『累積5390H PanasonicレッツノートSV9 8GB/SSD256/i5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 30分に出品され03月07日 08時 30分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格14490円
330 入札履歴
終了
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