『【最終値下げ】STONE ISLAND オリーブ トレーナー ストーンアイランド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 29分に出品され03月26日 08時 29分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーンアイランドのトレーナーです！

着込んでいた時期がございますので、ご了承ください。





【ブランドの信頼性】

STONE ISLANDは高品質な素材と独自のデザインで知られるブランドです。このトレーナーは、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【ユニークなデザイン】

オリーブグリーンの色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすく、カジュアルなコーディネートに最適です。ロゴパッチがアクセントになっています。



【認証情報】

製品には認証コードが付いており、正規品であることを確認できます。QRコードをスキャンすることで、さらなる情報を得ることができます。



- ブランド: STONE ISLAND

- 色: オリーブグリーン

- パッチ: ロゴパッチ付き

- 認証コード: CLG 747 771 248 739

- QRコード: あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【最終値下げ】STONE

ISLAND

オリーブ

トレーナー

ストーンアイランド