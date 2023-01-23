『WALLHACK SP-004 Limited Edition: Twins【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 17時 38分に出品され05月12日 17時 38分に終了予定です。即決価格は12,990円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SP-004 Limited Edition: Twins Pad

WALLHACK SP-004 限定版: Twins



※新品未使用 未開封です。



※即購入okです。



※値下げ不可です。



双子であるソラとユメが遂に1枚に集結！

SORA×YUMEのロゴが印象的で今回はイエローがイメージカラー！



この限定版デザインは、ブラックとホワイトの大胆なモチーフにWALLHACKイエローのアクセントが映える特別仕様。背面もWALLHACKイエローで仕上げました。

限定版の表面は通常のSP-004と同じ仕様で、裏面の60AシリコンベースにはTwinsのイエローアクセントカラーを採用。また、限定版専用のステッカーもセットになっています。



仕様

43cm x 49cm x 0.39cm



※コンビニ支払いなどは24時間以内にお支払い下さい。(お支払い頂けない場合は購入者都合のキャンセルとなります)



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