『【1点のみ】Ferrari レーシングジャケット レッド&ブラック XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 17時 30分に出品され03月31日 17時 30分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ferrari フェラーリ

ジャケット



サイズ XL

着丈 約71cm





中綿タイプで暖かいです

内ポケットもあります





2024年の日本GPにこちらのジャケットを来ていきました。

(身長157cm前後、Mサイズ、写真6枚目)





F1グッズのサイトにて国際送料を安くするためにいくつか購入しました。そのため何着か在庫があります。未試着、撮影のためのみの開封です。

(写真の使い回しではなく実物を撮影しております)





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ご購入前にプロフをご確認ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【1点のみ】Ferrari

レーシングジャケット

レッド&ブラック

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