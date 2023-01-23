『HUF SORAYAMA HAJIME 空山基 長袖Tシャツ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 29分に出品され03月27日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



袖丈···長袖



退色 フェード 袖プリ



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肩幅58cm身幅56cm着丈74cm袖丈62cm

サイズL



着用感は見られますが、

古着に慣れている方なら問題ない程度です。



状態：BーC



＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品。

Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。





※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上で入札をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ハフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HUF

SORAYAMA

HAJIME

空山基 長袖Tシャツ ブラック