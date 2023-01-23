『MARNI マルニ かごバッグ コットン 刺繍 ロゴ バスケット ハンドバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 21分に出品され03月22日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで2ヶ月前に購入しました。

2023年に阪急梅田本店にて購入したとのことです。





購入後一度も使用しておりません。 前の出品者様は数回使用したらしいのですが傷もなく美品です。 まだまだ長くお使い頂けます。

カラー：ベージュ サイズ:幅36.0cm 高さ28.0cm マチ14.0cm 素材： 本体:コットン52％、ナイロン48％ 裏地:コットン100％ 一部：レザー 金属部分:真鍮 付属品：防塵袋



即購入可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マルニ

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