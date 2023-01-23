『Bose SoundSport 未開封 イエロー２つセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 21時 08分に出品され03月05日 21時 08分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bose SoundSport Wireless Headphones, Citron イヤホン ボーズ



２つセットでのお値段です。

コメントで多少のお値下げは可能です



他でも販売している為お早めにご購入いただけたらと思います 新品 Amazon 23000円



《状態》

シュリンク付きの新品未開封品になります。

動作保証はできないのでジャンク品になります

大丈夫な方はご購入よろしくお願いします



※購入日から1年は経過してると思います。

新品未開封品なので、初期不良などにつきましてはメーカー様に直接お問い合わせください。



新品未使用のため初期不良のサポートは出来かねます

すり替えなどもあるので 初期不良の場合はメーカーにご連絡ください

新品未使用で動作確認はできてないのでそのリスクを考えて購入ください その分お安くしてます

古い商品のためバッテリーの消耗などでバッテリーの交換が欲しい場合があります





《商品説明》

Bose SoundSport wireless headphonesになります。SoundSportヘッドホンは、エクササイズに最適なヘッドホンです。まさにそのために生まれたのです。

邪魔になるケーブルがなく、強力な音響コンポーネント内蔵で、防滴仕様のこのヘッドホンは、身体の動きを妨げません。

SoundSportヘッドホンは、1回の充電で最大6時間の連続使用が可能で、簡単にBluetoothおよびNFCペアリングできるため、エクササイズに励み自由に動き回りたい人に最適です。



商品本体サイズ

高さ: 3.05

商品本体サイズ 奥行き: 3.05

商品本体サイズ 幅: 2.5



HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

NFC有

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED: NO WIRED

WIRELESS

color: BLUE

コードレス種類: 増設HP

スポーツ対応有

ドライバーユニット: ダイナミック

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーズ