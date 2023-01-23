『SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 165mm - 02 -【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 05時 48分に出品され03月22日 05時 48分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シマノ デュラエース FC-R9200 165mm 左右クランクセットの出品となります。チェーンリングについては付属しません。



ポジション変更に伴いクランク長を変更したため、不要なり出品しました。



使用時は傷防止のため、クランク表面に3Mの保護フィルムを貼り付けて使用しておりましたので、多少の細かい傷や汚れはありますが、全体的に状態は良いと思います。あくまでも中古品ですので、新品同等の状態をお求めの方は落札をお控え頂ければと思います。



なお、複数同じ商品を出品しておりますが、一枚一枚別々で撮影しております。



管理番号：FC9200-02 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シマノ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ SHIMANO

DURA-ACE

FC-R9200

165mm

-

02

-