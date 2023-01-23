『AMBUSH®︎ x PORTER コラボボディバッグ Large【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 21時 28分に出品され05月04日 21時 28分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMBUSH®︎ x PORTER



ブルーのラージバッグです。2021年発売でしたが、

本年7月にセレクトショップにて定価でgetしました。

撥水性が高いナイロン生地となり、

porterではレアな色味となっております。



2~3度着用しましたがあまり荷物を持ちたくない私には少し大きすぎたため、値引きして出荷します。

収納力は抜群です！目立った汚れなく、新品同様です。ご質問ございましたらお気軽によろしくお願いします。



【サイズ】

高さ23cm×横幅26cm×マチ6cm



#即購入可能

#即日発送

#アンブッシュ

#ambush

#ポーター

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#メンズバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ AMBUSH®︎

x

PORTER

コラボボディバッグ

Large