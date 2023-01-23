『天然石⭐️指輪⭐️８個セット淡水パール【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 15時 45分に出品され03月28日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 材質···ステンレス

装飾···その他ストーン



ハンドメイド指輪



天然アメジスト３個

天然ローズクォーツ３個

淡水パール２個



のセットです



サイズは、フリーサイズです



素人のハンドメイドなので、完璧なお品を求める方の、入札は、お控え下さい









ハンドメイド 指輪 リング



22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 天然石⭐️指輪⭐️８個セット淡水パール