『wmt バラクーダ サウジアラビアスペシャルエディション【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 41分に出品され03月28日 01時 41分に終了予定です。即決価格は35,598円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【wmtバラクーダ サウジアラビア スペシャルエディション】限定品

wmtのバラクーダのサウジアラビアダイアルスペシャルエディションを出品します。

かなり、レアであまり出品されているのが珍しいとおもいます。

ロレックスのオイパペをオマージュしたものと思われます。





下記はこの時計のデータです。



MovementAutomatic ( Miyota ) 8215

Case Material316L Stainless Steel

Case diameter36.0mm

Case Length44.0mm

Case Thickness13.25mm

Case FinishingPolish / Brush finishing

Case backStainless steel, screw down

Strap MaterialMetal Bracelet / Leather

Strap Size20 mm

GlassDouble domed / Acrylic Crystal

Water Resistance10 ATM



バラクーダ・スペシャルエディションですので、その新しい意匠はダイアルのみならず随所に見られます

ケースバックには、ダイアル同様のサウジアラビアのエンブレムのエングレービングが贅沢に入ります。



今までのバラクーダは、リベットの3リンクブレスレットでしたがソリッドブレスレットとなり

バラクーダの印象が随分とシャープとなり、スポーツからドレスへとその面影を昇華させております。



この、スペシャルエディションには特別にレザーストラップも付属しております。

グラマンのコーラル・ブルーにも付属しておりましたネイビーのイタリアンレザーストラップ。

単体で輸入致しますと、上代では1万円を超えてしまいます。



期間限定でプライスダウンします。

早い者勝ちですよー❗️





















ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ wmt



バラクーダ サウジアラビアスペシャルエディション