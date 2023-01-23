『Razer DeathAdder V3 PRO 8kドングル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 35分に出品され03月22日 01時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年程前に購入し2ヶ月程使用し保管してました。

付属品のグリップテープ使用してます。

8000hzのドングルもつけます。

ソールはcorepadです。

中古品である事を理解出来る方のみお願いします。



その他···ゲーミングマウス



シリーズ···DeathAdder



モデル名···V3 PRO



電源···充電式



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)



その他···ゲーミングマウス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レイザー