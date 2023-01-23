『新品 羊革ナノユニバース ライダースジャケット M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 53分に出品され03月29日 04時 53分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノユニバースの新品未使用ライダースジャケットです。

箪笥保管品となります。

価格タグは購入時に店で取られましたがそのたタグは2つついたままです。



サイズ：M

肩幅：45 / 身幅：51 / 袖丈：65.5 / 前身頃：62.5 / 後身頃：64

定価40480円



素材

表地：羊革

裏地：ポリエステル100％

中綿：ポリエステル100％：



特徴【THERMO LITE】使用

機能素材としてナノ・ユニバースが、注目しているのがTHERMO LITE(サーモライト)。軽量でも暖かく優れた耐久性を持つ繊維で、様々な商品への搭載が可能になっている。この生地で２つの種類にわけてアイテムを紹介。秋冬にマストで使えるアイテムになっています。





発送はメルカリ便にてお送りします。

よろしくお願いいたします。

カラー...ブラック

レザー素材...羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

羊革ナノユニバース

ライダースジャケット

M