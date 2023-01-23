『k201 保存袋 ティファニー ネックレス オープン ティアドロップ シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 22時 37分に出品され03月24日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,753円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます^ ^



！！基本24時間以内に発送致します！！

状況によってできないこともあるかもしれませんができる限り速く発送致します^_^



取り扱い商品は業者間オークションにて購入した真贋鑑定済みの商品ですのでご安心ください！



気になる点などはお気軽にお問い合わせ下さい。



一番お安い送料で発送させていただくため、

梱包の際に、らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便に変更することもございます。



◆状態

全体的にくすみ、小傷などございますが大きなダメージはありませんのでまだまだこれからの商品です。

保存袋汚れがあります。





◆購入元

大手業者間オークションにて購入しておりますので真贋鑑定済みです。

偽物の販売は一切しておりません。



中古品という事をご理解の上ご購入お願い致します。





◆サイズ

トップ 約2cm

チェーン 約48cm





◆カラー

シルバー





素人採寸ですので誤差はご了承下さい。





検品は丁寧にしておりますが見落とし等ある事もございますのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



商品発送の際は、簡易梱包の上リサイクル資材を使用するともありますのでご了承下さい。





他にもメンズレディースのコート ジャケット ダウン Ｔシャツ ロンＴ パーカー スウェット ニット カーディガン スカート ワンピース デニム ベスト アクセサリー 美容家電 バッグ 鞄 靴 ヒール スニーカー 婦人服 紳士服等も出品しておりますので是非ご覧ください^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ティファニー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ k201

保存袋 ティファニー ネックレス オープン ティアドロップ シルバー