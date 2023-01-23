『FENDI ラナウェイ ハンドバッグ 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 10時 47分に出品され04月20日 10時 47分に終了予定です。即決価格は55,000円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Fendi

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ロゴ入りデザイン

- ポケット: 外側ファスナーポケット

- ハンドル: 2本のハンドル

- 金具: ゴールド金具



ショルダーにもなる2wayバッグです



幅22.0cm高さ29.0cm マチ12.5cm



外観は目立った傷、汚れなどなく美品です

中に1円玉サイズの汚れ1箇所あり



BUYMAで購入



【デザインと機能性】

黒のレザー素材にロゴ入りデザインが施され、外側にはファスナーポケットが付いています。2本のハンドルは持ちやすく、スタイリッシュな印象を与えます。ゴールド金具がアクセントとなり、全体の高級感を引き立てています。



カラー···ブラック



サイズ···ミディアム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

ラナウェイ ハンドバッグ



美品