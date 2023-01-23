『REDWING 8173 アイリッシュセッター 犬タグ US ８【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 11時 33分に出品され04月09日 11時 33分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レッドウイング

アイリッシュセッター ８１７３

犬タグ



箱付き、未使用の替え紐もあります



アメリカの伝統的なワークブーツですが、カジュアルさと履き心地の良さで

ファッションシーンで爆発的に人気得たカジュアルなブーツです。90年犬タグ仕様でヴィンテージモデードも上質クッション性も高くワークブーツながら快適な履き心地を得ることのできるアイテムです。



サイズはUS 8です。26センチくらいですかね？

靴底の減りや擦れ汚れなどありますが、好きな方いかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ REDWING

8173



アイリッシュセッター 犬タグ US

８