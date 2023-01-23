『AppleMacBook Pro13インチ シルバー箱付き 512ギガ 2016【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 05時 10分に出品され03月04日 05時 10分に終了予定です。即決価格は16,965円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高性能】

AppleのMacBook Proは、パフォーマンスとデザインが融合したノートPCです。特に、13インチのRetinaディスプレイは、鮮やかな色彩と高解像度を提供し、視覚体験を向上させます。



【使いやすさ】

英語配列のキーボードは、タイピングの快適さを追求しており、長時間の使用でも疲れにくい設計です。シルバーの洗練されたデザインは、どんな環境にもマッチします。



【信頼性】

Appleの製品は、その耐久性と信頼性で知られています。このMacBook Proは、日常の使用に最適で、仕事や学業においても高いパフォーマンスを発揮します。



- ブランド: Apple

- モデル: MacBook Pro

- 画面サイズ: 13.3インチ

- キーボード: 英語配列

- 色: シルバー



何度か使用しましたがもう使わないので出品します。

充電器のコードが変色していますが問題なく充電可能です。

また本体も少しキズはありますがとても綺麗な状態です。







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル