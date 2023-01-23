『23区 トートバッグ★美品★【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 46分に出品され03月15日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23区

トートバッグ

ビジネスバッグ

ショルダーバッグ



◉カラー···ブラック系

◉サイズ…写真３枚目をご参考ください。



上部真ん中にマグネット付きなので、バッグの中が見えにくくなります。肩掛けも可能。



数ヶ月位使用後自宅保管品です。特に目立った傷汚れなし。持ち手に若干の使用感あり。

写真4〜6枚目は色違いのお写真になります。現品は2枚目のブラック系です。

中古品にご理解いただける方にお譲り致します。



カラー···ブラック



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 23区 トートバッグ★美品★