『MESA HEAD-TRACK ヘッド + FX ループスイッチャー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 11時 29分に出品され03月25日 11時 29分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 室内禁煙環境のみで使用しました。



【製品概要】

MESAのHEAD-TRACKは、ギター用のヘッドとエフェクトループを切り替えるための高機能スイッチャーです。複数のエフェクトを簡単に管理できるため、演奏中の操作がスムーズになります。



【特徴】

このスイッチャーは、複数のエフェクトループ端子を備えており、異なるエフェクトを瞬時に切り替えることが可能です。これにより、演奏スタイルに合わせた柔軟な音作りが実現します。



【技術仕様】

ハンドビルトの高品質な設計で、耐久性に優れています。製造番号HS-000380が示す通り、個別に管理された製品です。



- ブランド: MESA

- モデル名: HEAD-TRACK

- タイプ: ヘッド + FX ループスイッチャー

- 入出力端子: 複数のエフェクトループ端子

- 製造番号: HS-000380



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし