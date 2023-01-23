『newjeans coller ラビットバッグ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 22時 13分に出品され03月22日 22時 13分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 newjeans coller ラビットバッグ ブラック

元々数も少なく貴重です。

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新品未使用です。

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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ラビットバッグ ブラック